Opinión del morado: “Saprissa es el equipo más mediático de este país”

Le duela a quien le duela, el Saprissa es el equipo más mediático de este país, el que destaca para bien y para mal en los titulares de los medios televisivos, radiales o escritos, según el caso, y esto es factor que se repite torneo tras torneo.

Lo curioso de este evento es que de unos, quizás, cuatro o cinco años para la fecha, torneo tras torneo sale el rumor de que en el Deportivo Saprissa hay división de camerino, que tal jugador tiene problemas con el técnico, que el otro se disgustó con otro compañero y así podemos enumerar más ejemplos.

Saprissa sacó un empate con diez en Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Pero lo que más termina llamando la atención es que siempre estos mismos jugadores, que son a veces hasta, como decimos popularmente, barridos sobre el piso, terminan sobresaliendo en el torneo y con una unión tremenda de equipo.

Veamos un claro ejemplo, previo al partido del Cartaginés ya había otra vez el rumor de división de camerino, porque los jugadores están disgustados los unos con los otros, o porque hay dos bandos, etc, pero vimos una fotografía de Ariel Rodríguez junto con Marvin Angulo de viaje a la provincia de las ruinas en su automóvil junto con varios de los juveniles muy felices, y si me preguntan del partido, ¿por qué se termina empatando? tomando en cuenta que estábamos con un jugador menos y contra el reloj por ir debajo del marcador, por la misma unión de equipo, tanto así que en el último minuto, si no es por el portero Darryl Parker, le terminamos dando vuelta al marcador.

En estas instancias del torneo, que son muy importantes en el camino hacia la 38, ya sabemos, seamos uno solo, afición y equipo.

Dejemos de lado los rumores que van a empezar a ir y venir de distintos lados, porque tengamos por seguro que hay personas externas a la institución que hoy más que nunca nos quieren ver mal y caídos y que van a estar trayendo chismes, historias, rumores, dimes y diretes, pero, como en otras ocasiones, resultaron falsos y solo tenían una única consigna: desestabilizar la unión.

Recordemos el lema “juntos somos más fuertes” y así estoy seguro que entre ambas partes, si nos unimos afición y el equipo, llegaremos a la 38, además del bicampeonato que tanto deseamos ambas partes.

