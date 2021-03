¿Tenía Douglas Sequeira la capacidad para sacar lo mejor de cada jugador? Por supuesto que no, y ya quedó dolorosamente demostrado. Hablar ahora es muy fácil, pero en esta misma columna ya lo había pronosticado, así como también he señalado la falta de capacidad de Ronald González para estar al frente de la Selección Mayor. Los dos fogueos en Europa, de estos próximos días, me darán lamentablemente la razón.