OPINIÓN: El gerente morado Ángel Catalina solo estaba al acecho, le faltó clase con Wright

Mauricio Wright Mauricio Wright (Saprissa)

Confieso que Mauricio Wright no es santo de mi devoción, no me agrada su personalidad. Mantengo muy fresco el espantoso gesto en abril del 2015 en el Morera Soto, cuando dirigía al Team.

Después de haber sido eliminado y goleado 6-0 por el América de México, perdió contra la Liga 4-0. Mandó madrazos a sus jugadores y surgió aquella imagen en que acercaba sus manos a los genitales para decirles a los futbolistas que pusieran lo que ponen las gallinas. Después lo echaron.

A pesar de ello, no aplaudo su fea salida del Saprissa, club al que llevó, contra todos los pronósticos, a su título 36 en la pasada temporada. Este torneo pintaba igual para él y podía repetir la historia de entrar de cuarto y terminar de primero.

Mientras al Saprissa de Wright le iban saliendo las cosas, el gerente Ángel Catalina no hablaba, no apoyaba, estaba al acecho y sacó las uñas cuando los empates empezaron a aparecer y rapidito acomodó a su amigo, el también español, Iñaki Alonso.

Desde un primer momento Wright supo que era interino, con o sin título. El Moradito, Juan Carlos Rojas, vendió la idea de que traerían un técnico extranjero y que vendría toda una revolución en Tibás.

Con ese claro panorama ¿por qué Catalina, de forma transparente, no siguió esa línea y agradeció la 36 a Wright y anunció los nuevos cambios para esta temporada desde entonces?, ¿acaso no lo trajeron para eso?

El gerente se acomodó solo para esperar en qué momento daba el zarpazo porque a su paisano, de tercera división, hacía rato lo tenía palabreado. Le faltó hidalguía.

Cuidado y el tiro le sale por la culata...