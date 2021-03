“Y me golpean la mesa y Keylor Navas me dice: ‘Perdemos tres partidos seguidos’. Y yo le dije: ‘¿Cómo?’, y me dice: ‘Sí, existe una cláusula...”. Parte del testimonio de Eduardo Li en el juicio contra Adrián Gutiérrez, exdirector de Selecciones Nacionales, y Juan Carlos Román, exfederativo.