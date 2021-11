OPINIÓN: El karma fauleó al saprissista Jimmy Marín

Jimmy Marín recibió una inyección de humildad. Jimmy Marín recibió una inyección de humildad. (Rafael Pacheco)

“Hay muchos que no quieren que clasifiquemos, esperamos no darles gusto”. Desde que escuché estas palabras del joven saprissista Jimmy Marín, el martes vísperas del partido en Guatemala contra el Comunicaciones, ya el asunto me sonó feo.

Si algo enseñan los años es a reflexionar antes de abrir la boca porque la lengua castiga, y en el fútbol el karma es inmediato.

¿Quedó eliminado el Saprissa, de la Liga de Campeones de la Concacaf, por las desafortunadas palabras de Marín?

Por supuesto que no. Ya habían claras señales de la posible eliminación del Monstruo.

A los tres goles que hicieron los chapines en la Cueva le sumo que hasta la Liga Deportiva Alajuelense tuvo culpa en que los morados, al igual que los manudos, hicieran el ridículo en el humilde torneo regional.

El empate en el clásico, jugado en Alajuela, envalentonó al técnico morado, Mauricio Wright, para creer que tenía a su equipo afinado como un relojito suizo.

¿Fueron los manudos un buen termómetro? Nada que ver. Los del Comunicaciones le faltaron el respeto al Saprissa en Tibás y entraron en su patio con actitud, sin temores. Nada que ver con lo que hizo primero Luis Marín, y recientemente Albert Rudé ante Saprissa. El español jugó a no perder y eso que tenía chance de matar al Monstruo y seguir vivo en la pelea por el liderato.

Saprissa y la Liga reflejan lo que es el campeonato de bola nuestro, lo que es el pobre nivel del fútbol tico, ambos clubes eliminados por el modesto balompié chapín. Ya no pasamos de Centroamérica.

Y lo peor estaría por venir, esta sería la antesalada del adiós al Mundial de Catar 2022 a mediados de este mes.