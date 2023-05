Opinión: El karma le cobró a David Guzmán la vez en la que se levantó “milagrosamente”

Aquella vez David Guzmán asustó al mundo del fútbol, pero milagrosamente se recuperó y siguió jugando. (Jose Cordero)

El 1 de diciembre del 2021, en la semifinal de ida del Torneo de Clausura entre Herediano y Saprissa, el volante David Guzmán le dio un gran susto a los futboleros cuando se quedó tirado en el suelo inmóvil, luego de chocar contra el hombro de Gerson Torres, Guzmán quedó tendido en el suelo por al menos un minuto, sin movimiento alguno, pero se levantó luego de la atención médica.

Guzmán siguió jugando como si nada hubiera pasado, ese día fuimos testigos de un verdadero milagro.

¿Por qué año y medio después saco del baúl de los recuerdos aquella jugada que dio tanto de qué hablar?

Porque este jueves David Guzmán fue expulsado en el primer partido de la final de segunda fase por tocarle la cara y el ojo al volante manudo Aarón Suárez, quien, sin lugar a dudas, exageró la jugada y con esto logró la roja de su rival.

Voy a ser sincero, yo no estoy en contra de esas actuaciones en el fútbol y antes de que me digan que por eso no avanzamos, les recuerdo que el mejor equipo de la historia, el Barcelona de Pep Guardiola, más de una vez exageró faltas en contra del Real Madrid, no olvido la imagen de Busquets muerto de risa al ver que logró su objetivo. Eso es barrio, calle, maña.

Aarón Suárez sacó el barrio y le puso sabor a su actuación. (Jose Cordero)

Con lo que no puedo es con la doble moral de los morados, que están crucificando a Aarón y diciendo que Saprissa fue perjudicado por el árbitro.

En lo que estoy de acuerdo es que Adrián Chinchilla es malísimo, porque minutos antes se comió un penal clarísimo en el que Guzmán casi le arranca la chema a Johan Venegas.

Posdata: Manda huevo David Guzmán con su colmillote que le ganara el juego mental un chamaco como Aarón.