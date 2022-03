OPINIÓN: El lamentable consejo de Kurt Morsink, representante del jugador Manfred Ugalde

Manfred Ugalde, jugador tico del Twente, debe aprender a discriminar quien le da sanos consejos. Twitter.

Como siempre lo he manifestado, una de las cosas que más me apasionan del fútbol es que a cada rato nos da lecciones de vida más allá de las canchas.

La reflexión más reciente surge de la Selección Nacional y la puso sobre el tapete el técnico colombiano Luis Fernando Suárez, luego de vencer a El Salvador 2-1 en el Cuscatlán.

Con el triunfo, el sueño de ir al Mundial Catar 2022 sigue intacto independientemente de lo que suceda este miécoles contra Estados Unidos.

Destaco partes de la respuesta que el técnico cafetero dio ante la pregunta: Ganar 16 de los últimos 18 puntos no es normal, ¿qué ha pasado para que las cosas ahora salgan tan bien?

“Una sola palabra: trabajo. Trabajo bien hecho...una disposición anímica y carácter de jugadores, nunca nadie renunció a esto... bueno, solo un jugador”.

Suárez obviamente se refería al joven exsaprissista Manfred Ugalde, hoy en el Twente.

Lección número uno: Trabajo y más trabajo. Nada se logra sin sacrificio, sin esfuerzo, sin deseos de superación. Segunda lección: Luchar hasta el final por más difíciles que se pongan las cosas, a pesar de los obstáculos que aparezcan en el camino. Si no se logra el objetivo que no sea por no intentarlo.

Estas son lecciones valiosas para jóvenes como Manfred Ugalde, quien apenas empieza en el fútbol de alto nivel o para aquellos niños y muchachos que comienzan en cualquier otra actividad, como los estudios o el trabajo.

Nunca hay que abandonar el barco en las primeras de tanteo, porque los retos fortalecen el espíritu. Los papás, los adultos, debemos apoyarlos, motivarlos a continuar, nunca a abandonar. El error más grande es seguir el pobre ejemplo de Kurt Morsink, representante del saprichamaco.