Y es que las ventajas son muchas. En la cancha del FIFA 20 los futbolistas son leales, no fingen faltas, los partidos son de ida y vuelta, hay espectáculo, no existen los errores arbitrales, y con eso ganamos todos, no solo los clubes que dejan de verse perjudicados, sino que los televidentes nos libraremos de ver las cansadas discusiones entre Jorge Martínez quien siempre está buscando como bajarle el piso al analista arbitral Ramón Luis Méndez, y por supuesto, lo más importante, desaparecerían las decisiones mal intencionadas y los gestos prepotentes de árbitros como Henry Bejarano. Hasta Jafet Soto se quedaría sin temas, ¡aleluya!.