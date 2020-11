Este lunes en la noche se juega el segundo clásico entre Saprissa y la Liga, como parte de la cuadrangular del fútbol femenino que entra en su recta final. El partido sin bien no despierta las mismas pasiones de un clásico masculino, tampo pasa inadvertido. Tiene los ojos de los medios de comunicación encima y hay aficionados, no pocos, que se muerden si el resultado no es favorable para su divisa.