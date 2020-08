Sobre este punto, Borguetti remachó: “Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice: ‘todavía no hemos ganado’. No ganaron nada los que ni siquiera entraron a la Champions, esos no ganaron nada. El llegar a la final y no ganarla no significa que no ganaste, claro que ganaste, ganaste la posibilidad de disputar la final en el último partido, y eso también cuenta y eso también vale, y eso también trae repercursiones de saber el camino que hay que seguir para volver a llegar hasta ese lugar. Por eso no estoy de acuerdo con la gente que dice tranquilos que no hemos ganado nada”.