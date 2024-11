Opinión: “Jefferson Brenes, hay que ser muy desubicado para atacar a una periodista así”

Con el paso del tiempo y el crecimiento del fútbol, muchos jugadores se han endiosado, creyéndose personas intocables o con el derecho de insultar a otros solo porque no opinan igual.

Jefferson Brenes insultó a una periodista de La Teja que solo intentaba hacer su trabajo. (Jose Cordero)

¿Por qué digo esto?

Resulta que una de las periodistas de La Teja tuvo una desagradable experiencia con Jefferson Brenes, volante de Saprissa.

Ante la renovación del jugador con los morados, la cual fue anunciada con una linda carta escrita por su hiija, quisimos hacer una nota humana, bonita, como muchas otras que hemos hechos con jugadores morados y de otros equipos, por lo que llamamos a la esposa del jugador para que nos contara detalles de esa cartita de la niña.

Pues nos llevamos la desagradable sorpresa de quien contestó fue el jugador y de una empezó a tirar una lista de insultos, lo más bonito (y de paso tonto) que nos dijo, fue que en La Teja los periodistas son liguistas, se puso al nivel de los aficionados.

En La Teja tenemos una línea editorial crítica, no buscamos ser amiguitos de los jugadores para que luego nos den entrevistas, no vamos a tapar cuando juegan mal para que no se enojen, pero tampoco somos mezquinos, cuando toca tirarlos para arriba lo hacemos, y su jefe, don Juan Carlos Rojas, lo tiene clarísimo, hasta portadas de La Teja tiene enmarcaradas en la casa.

Reto a Jefferson Brenes a que busque una sola nota en la que se le falte el respeto o ataquemos de forma personal a un jugador, no la va a encontrar porque nunca la haremos, lo que sí hacemos es analizar el rendimiento de los equipos y jugadores, cuestionamos cuando se equivocan.