Opinión: La Fedefútbol todavía está a tiempo de evitar otro error gigantesco

Cuando uno cree que la Fedefútbol ya no puede caer más bajo, ¡pum! nos sorprende.

Este viernes la seleccionadora nacional Amelia Valverde anunciará las 23 convocadas que irán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda y adivinen, la Fedefútbol no convocó a conferencia de prensa, nada, seguro solo van a postear la lista y ya, con suerte pasan un video con declaraciones escuetas de Valverde.

¿Por qué la protegen tanto? ¿De qué la están protegiendo? ¿Por qué no puede responder las consultas de la prensa?

Según se rumora, es un hecho que Shirley Cruz no será convocada, la mejor jugadora de la historia de Costa Rica se perderá el mundial y si Amelia Valverde tiene explicaciones técnicas y tácticas que justifican su ausencia está bien, el tema es que no le dan chance a la prensa de preguntarle.

¿De qué protegen tanto a Amelia Valverde? (archivo la teja)

Además, ¿por qué minimizar así el fútbol femenino? Ustedes se imaginan que para dar la lista definitiva de la Selección masculina solo la publiquen en redes sociales y ya. Si cuando Luis Fernando Suárez soltó su lista de caprichos hicieron una mega conferencia en la que no cabía ni un medio más, como debería de ser este viernes.

De verdad que todo está mal en la Fedefútbol, desde la cabeza, técnicos y el departamento de comunicación, que por cierto esta no es la primera pifia que tienen, ¿de verdad no hay nadie ni un solo periodista dentro de la Fedefútbol que se anime a decir a los de “arriba” que están a punto de cometer un grueso error?

Todavía están a tiempo de hacer las cosas bien, mandar una invitación no les va a quitar ni 10 minutos, pero dudo mucho que lo hagan. Eso sí, ahí van todos en el avión para el mundial. ¡Qué feo!

Solo espero que las razones que andan por ahí en pasillos sobre la ausencia de Cruz no sean ciertas, pero no me refiero a los rumores que soltó alguien de adentro para dejarla en mal a ella, eso fue solo una baja jugada para intentar manchar una carrera impecable como la de Shirley. Todo cae por su peso y la verdad verá la luz tarde o temprano.