Sí, la Liga fue muy superior, pero no concretó todas las opciones de gol que tuvo, y eso no fue culpa del Cartaginés, o no las hizo porque el árbitro interfirió. Si la Liga hubiera anotado al menos un par más, nadie estaría hablando del arbitraje y yo no tendría cara para escribir esta columna, pero no los hicieron y eso es tan real como que el Cartaginés fue perjudicado, una vez más, por el arbitraje.