OPINIÓN: Locas y chuchingas divierten al comentarista Rolando Fonseca

Adrián Méndez, periodista de Teletica Radio y TD Más. Cortesía y captura de pantalla

“Yo realmente voy a utilizar las palabras que me decía mi abuela, parecen dos chuchingas. Las chuchingas son las que salen a llorar y Marcel y Mariano tienen que arreglarse.

“Las cosas se quedan en la cancha, ahora el que calla otorga, yo no sé si Mariano saldrá a replicar lo de Marcel o no, si será cierto o no, pero qué difícil cuando dos jugadores chuchingas se ponen a pelear así... no, no, no sean tan maricones, agárrense de una vez y se dan. Pero las dos parecen unas locas”.

Mientras Rolando decía semejantes insultos homofóbicos, y además se burlaba de Marcel por el hecho de denunciar la agresión xenofóbica por parte de Mariano, quien presuntamente le dijo “cubano muerto de hambre”, Jorge Martínez y sus compañeros conectados vía Zoom, Christian Sandoval, Andrés González y Eduardo Castillo estaban muertos de risa.

La bocanada de insultos la soltó el exfutbolista y comentarista Rolando Fonseca en el programa de Teletica Radio, este martes a las 9 de la mañana.

Cómo me hubiera gustado que J. Martínez, lejos de reírse le hubiera brincado, como lo hace por cualquier tontera arbitral al analista Ramón Luis Méndez después de cada mejenga.

Me hubiera encantado que Christian Sandoval, con la vehemencia que critica a jugadores, técnicos y, sobre todo como director de la emisora, hubiera frenado a Fonseca, pero además de reír se lavó las manos cuando La Teja lo llamó para perdirle una reacción.

Dijo que no tenía que hablar nada, pues quien dio las declaraciones fue Rolando. Hasta ahí llegó el agresivo periodista.

Son ellos mismos los que se rasgan las vestiduras cuando ocurren hechos violentos o insultos racisas en los estadios protagonizados por jugadores o por las barras.