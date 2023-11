Opinión: Mal del arbitraje, Costa Rica tenía dos años de no tomar cursos gratuitos que ofrece FIFA

Durante muchos años la FIFA, mediante su Departamento de Desarrollo, hoy día encabezado por el panameño John Pitti, ofrece a todos los departamentos arbitrales varios cursos totalmente gratuitos, para instructores locales, asesores, árbitros y asistentes en proyección, para futsal y fútbol playa.

Costa Rica tenía dos años de no tomar ninguno de estos curso , ya finalizando este año al fin hicieron el de futsal, en donde el preparador físico de Guatemala, Nery, se dio por enterado de que acá en Costa Rica no hacían pruebas físicas, ni siquiera hay uno para esta disciplina y que solo los FIFA hacen pruebas físicas para inscripción, nada más.

Henry Bejarano es exárbitro y ahora analista. (Archivo)

Esto lo descubrió cuando el 98% de los participantes perdieron las pruebas de diagnóstico, ahí se enteró de nuestra realidad, quieren alcanzar grandes cosas con el mínimo de los esfuerzos, y quieren exigirle excelencia a los árbitros sin darles herramientas.

Por otro lado van a hacer un curso para instructores locales, lo que llama la atención es que no va nadie de los que quieren oportunidades, no van personas que pueden aprender a aportar al arbitraje, Edwin Medaglia y Milena López, sí, están leyendo bien, los dos miembros de la Comisión anterior que siguen exprimiendo los beneficios a su favor, y cómo no, si siguen apadrinados por el encargado del arbitraje Jeffrey Solís.

El señor Horacio Elizondo lanza con patillos y bombones la preparación de la llegada del VAR a Costa Rica, pero lo que no dejan claro es que este proceso lleva un sinfín de preparaciones y que lo veremos en función oficial en un año o año y medio aproximadamente, y mientras tanto el extranjero sigue llenando su cuenta bancaria con miles de dólares mensuales y acá se ven las interminables argollas tras malas actuaciones arbitrales.

No sé por qué siempre nos ven la cara y políticos vienen y van sin que suceda nada que nos dé esperanza de que al menos a alguien le importa realmente lo que pasa con el arbitraje.

Y ya para estas semifinales y finales estoy preocupado, ya que solo contamos con tres o cuatro árbitros, de mucha experiencia, van a ser juegos de alto calibre donde la concentración juega un papel importante, no solo en el control de juego, lectura y manejo, sino mucho temple, y no hay material arbitral porque muchos están por la dieta a ganar y muy pocos tienen vocación por lo que se hace.

Para mí son Juan Gabriel Calderón, Ricardo Montero, Keylor Herrera y Adrián Chinchilla.