Opinión: Ojalá Alajuelense vaya al Mundial de Clubes, pero con su nivel actual... ¡Qué miedo!

Alajuelense no luce bien en el torneo nacional y pretende ir a competir a un Mundial de Clubes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que hizo la Liga Deportiva Alajuelense administrativamente es de aplaudir, se le plantó y le dobló el brazo a uno de los organismos más fuerte del mundo, como lo es la FIFA.

El reclamo hecho por los rojinegros obligó al máximo ente mundial a sacar al León de México del Mundial de Clubes, algo que sinceramente la mayoría veíamos imposible por razones que todos sabemos, pero que no puedo decir porque no me quiero comer un broncón con la FIFA.

Muy bien por la Liga, ahora hay que esperar a ver cuál club tomará el puesto del León, que si nos apegamos al reglamento debería ser Alajuelense, pero hasta que no sea oficial, solo lo podemos ver como una gran posiblidad.

Como ya dije, la parte administrativa genial, hizo lo que tenía que hacer, ahora vamos a la deportiva.

¿Qué van a ir a hacer los erizos a ese mundial?

Uno quisiera ser optimista, pero viendo la más reciente serie ante el Pumas de México, un equipo que no anda bien, cuesta mucho pensar que los manudos podrían hacer un papel digno.

El mundial inicia el 14 de junio, en menos de tres meses, por lo que los rojinegros lo jugarían prácticamente con la plantilla que tienen; yo pensaría que si se da, deben de reforzar el equipo de verdad, de lo contrario aquello podría ser desastrozo.

Los alajuelenses estarían en el grupo C con el Chelsea, el Flamengo y Esperanza de Túnez.

Con el nivel mostrado por el equipo de Alexandre Guimaraes no veo cómo siquiera sacar marcadores decorosos ante el Chelsea y Flamengo y contra Esperanza le doy chance porque desconozco totalmente la historia de este club, pero si se ganó en la cancha un cupo, quiere decir que es bueno.

De todo corazón quiero que la Liga vaya al mundial, pero con el nivel que muestra lo único bueno será el premio económico por asistir y la exposición del equipo como marca, porque en lo deportivo solo irá a sustituir al León.