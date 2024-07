Opinión: Que Vladimir Quesada le dé gracias al Eterno que no sancionaron a Mariano Torres

!Qué portillo más grande abrió el Comité Disciplinario al no sancionar a Mariano Torres!

La tenía facilita, estoy seguro de que ni los morados hubieran hecho mucha bulla ni reclamado nada porque el video es más que evidente, hay una agresión del capitán de Saprissa en contra del línea Randall Chow, ni el morado más morado se anima a debatirlo.

Sancionar a Mariano Torres era algo muy fácil, las pruebas eran evidentes. (Jose Cordero)

¿Con qué cara van a expulsar a un jugador que agreda a un miembro del cuarteto arbitral?

¿Van a permitir ahora que los jugadores griten, insulten y hasta agredan a los árbitros?

Y ahora que aguanten las críticas de Marco Vásquez de Alajuelense, de Jafet Soto de Herediano y cualquiera que quiera justificar una derrota o solo tirar por tirar, ese fue el portillo que abrieron.

E insisto, era muy fácil evitarlo y quedar como los grandes, ¿por qué no lo hicieron? Eso es algo que nunca vamos a saber, reglamentariamente se podía abrir una causa de oficio porque Torres no fue sancionado por esa acción, la amarilla se la sacaron por otra malacrianza, reclamar airadamente, no por empujar al árbitro. Y como en la Fedefútbol (el comité Disciplinario pertenece a la Fede) todo es silencio y más en un caso como estos, nunca sabremos por qué decidieron no actuar.

Claramente, aquí no falla Saprissa, ellos no son culpables de la incompetencia del Disciplinario, pero sí se ve mal que Vladimir Quesada salga a decir que están jugando contra todos cuando se acaba de salvar de que sancionaran a su mejor jugador por, al menos, dos meses, que le dé gracias al Eterno que así fue y calladito más bonito.