Opinión: ¡Retratados! A Saprissa y a Alajuelense les importa el racismo según el color de camisa que afecte

¡Retratados! Así quedaron los dos clubes más grandes de Costa Rica, Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, pues es claro que van a luchar contra el racismo siempre y cuando no se vean afectados sus intereses. ¡Qué pena!

Freddy Góndola denunció que Mariano Torres le dijo insultos racistas en la final del torneo de copa. (Rafael Pacheco Granados)

Hace unas semanas Javon East denunció insultos racistas por parte del defensor manudo Giancarlo González y de la afición rojinegra y como tiene que ser, fue respaldado por Saprissa, aquella vez para los morados no era necesario juicios ni investigaciones, le creían a ciegas a su jugador.

La bronca está en que ahora se les volvió la tortilla y esta vez fue el panameño Freddy Góndola el que denunció que recibió insultos racistas por parte del capitán morado, Mariano Torres, y esta vez el discurso morado fue completamente distinto.

Realizaron una “profunda” investigación (le preguntaron a Mariano si insultó a Góndola) y obviamente el argentino dijo que no, razón suficiente para defenderlo a muerte y lanzar un comunicado que da pena, mejor se hubieran quedado callados y evitan el papelón.

Mariano tiene un antecedente, torneos atrás, Marcel Hernández lo acusó de llamarlo “cubano muerto de hambre”, recordemos que el caso se resolvió a favor del morado, no porque se demostrara que Torres no lo dijo, sino porque Cartaginés, en su falta de experiencia, no llegó a la audiencia, otra pifia de la administración brumosa.

Javon East recibió insultos racistas en un clásico en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

Con el tema de Javon, jugadores morados como Kendall Waston salieron a tirarle a la Unafut que nada hace con campañas si se dan este tipo de cosas y hasta doblaron rodilla en señal de protesta antes de un partido, pero ahora están calladitos.

Del lado manudo no se quedan atrás, cuando fue Javon el que acusó a Pipo y a la Doce, se pusieron del lado de los suyos y hasta apelaron la sanción que recibió el estadio, pero esta vez sacaron un comunicado “enérgico”, que dice: “Nuestra institución, comprometida con los valores de igualdad, respeto y diversidad, condena cualquier forma de discriminación como las sucedidas este sábado 18 de noviembre en el Estadio Nacional”.

Pues la Liga tan comprometida no está con la causa, porque apelaron una sanción por gritos racistas que quedaron grabados en video.

Ademas, dicen: “Liga Deportiva Alajuelense (LDA) desea expresar su firme respaldo y apoyo a nuestro futbolista Freddy Góndola, quien recientemente tuvo la valentía de denunciar insultos racistas por parte del jugador Mariano Torres”.

Valentía que tuvo Javon, pero aquella vez no lo vieron así.

Ambas actitudes de los dos clubes, dan pena.