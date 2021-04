Sin embargo, no pude aguantar mucho rato y no me quedó más que meter el perillazo buscando el canal nacional que daba las mejengas, no porque su calidad fuera mucho mucho mejor, sino por la congoja de las lamentables imágenes internacionales de nuestros dos equipos más populares, la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. Era poco lo que los de la cadena internacional podían alabar, por más que lo intentaran.