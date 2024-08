Opinión: ¿Y a Jafet Soto quién lo critica?

Convertir al Herediano en el equipo más ganador de la década pasada es algo que nadie podrá borrar del currículum de Jafet Soto, así como la venta de jugadores jóvenes al exterior y la construcción del estadio, pero tampoco se puede ocultar que, desde diciembre del 2021, el Team no levanta un trofeo.

Jafet Soto es el presidente, gerente general y técnico del primero equipo del Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

¿Y a Jafet Soto quién lo critica?

En los últimos cuatro años se han dado 17 movimientos en el banquillo florense y han desfilado doce técnicos, incluido el propio Jafet, quien desde el 2011 ha tomado la dirección técnica de su equipo once veces.

Viendo estos datos es muy fácil entender la sequía por la que pasan los florenses, ya son cinco torneos en los que Herediano no sale campeón, eso para un equipo que siempre arma buenas planillas y acostumbrado a ganar, es injustificable.

Por Herediano han desfilado buenos entrenadores como Héctor Altamirano, Luis Marín, Jeaustin Campos, Hernán Medford, Geiner Segura y el propio Wálter Centeno, pero ya todos sabemos cómo va a terminar la historia en el Team, si la flauta no suena rápido, si no es campeón, va jalando.

Solo imagínese que un técnico pudiera desarrollar un proceso en eese club, trabajar al menos dos torneos seguidos, probablemente otro gallo cantaría.

Imagínese una empresa que despida a su gerente cada tres meses, ¿usted cree un negocio puede crecer así? En Herediano no hay estabilidad, un técnico llega sabiendo que su trabajo va a depender de la poca paciencia que tiene Jafet.

Y eso al final también perjudica a los jugadores, porque hoy saben quién es su técnico, mañana no. Tienen que estar cambiando de estilo cada tres meses. Y ojo, eso no quita que ellos también tienen buena cuota de responsabilidad en esta sequía florense, no se les ve el hambre y ganas que mostraron los hombres que regresaron a la gloria al Team, pero total, ¿para qué se van a matar ganándose un técnico que mañana no estará?

Y ya para terminar, Jafet Soto actualmente es el presidente, gerente general y técnico del Herediano, como dice el dicho, “El que mucho abarca, poco aprieta. Además de que no hay persona que aguante ese ritmo de trabajo.