Amén de que el sábado no se sabía a qué estábamos jugando, y parecíamos una pésima copia de los desafortunados planteamientos del Machillo Ramírez, el seleccionador llevó gente sin ritmo que ni siquiera es titular en un equipo de aquí, como es el caso de Yeltsin Tejeda. ¿En qué quedó aquello de no convocar al que no estaba jugando?