Orlando Galo contó qué es lo más duro de no poder jugar por su sanción por dopaje

Galo finalmente pudo ir al Mundial, pero como aficionado. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Pasaron tres meses para que el volante del Herediano Orlando Galo volviera a aparecer ante los medios de comunicación.

El jugador florense está suspendido por dopaje y atendió a la prensa, previo al juego entre el Team y el Santos del martes por la noche, y lamentó que algunas personas, incluidos niños, le hacen comentarios con respecto a su situación.

“Es complicado, porque los niños por las noticias se enteran que Galo se puso una crema, y que un niño te diga en la cara que no pudiste ir al Mundial por ponerte una crema son momentos difíciles, porque es un niño el que te lo está diciendo.

“En la calle, adultos me dicen que me he metido cosas que jamás en la vida he probado, pero en la vida hay muchas personas y hay quienes quieren que te levantes y otras que no”, confesó a Deportes Repretel.

Galo fue suspendido luego de que se sometiera a una prueba doping en Corea del Sur, previo a los amistosos que se jugaron en ese país en setiembre del año pasado.

“En esa ocasión se le realizó, de manera aleatoria, a 15 seleccionados. La sustancia que la FIFA reporta es Anabolic Androgenic Steroids (AAS) / clostebol metabolite 4-chloro-3α-hydroxy-androst-4-en-17-one”, reveló la Fedefútbol al informar la suspensión del jugador.

El volante fue sometido a una prueba doping durante la gira de la Selección por Corea del Sur en setiembre. AFP. (JUNG YEON-JE/AFP)

Agradecido

“No tengo una fecha exacta (para volver), yo estoy desenfocado completamente, estoy presente en ver a mis compañeros, ha habido problemas de que comenzaron mal el torneo, el equipo ha tratado de comportarse a la altura.

“Tengo tres meses y veinte días sin ver a mis compañeros en la cancha o entrenamientos”, recalcó.

El volante lo que más desea es volver a pisar el terreno de juego.

“Creo que la esperanza mía es volver lo más antes posible y la voluntad de Dios así va a ser. Creo que si quieren ver un Orlando Galo por bastantes años va a ser en Herediano, porque me han apoyado de gran manera.

“Cuando me den una respuesta voy a volver mejor que nunca, obvio no voy a volver con el mismo ritmo, pero no voy a volver desentonado”, afirmó.