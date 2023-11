Orlando Galo del Herediano lanza advertencia: “Hay que quedar campeones sí o sí”

Orlando Galo, defensor del Club Sport Herediano, lanzó una especie de advertencia a todos los demás equipos costarricenses, luego de quedar fuera de la lucha por el título de la Copa Centroamericana ante Alajuelense.

Orlando Galo, Herediano

Herediano perdió en la tanda de penales, luego de un marcador global de 4 a 4 ante la Liga. El penal convertido por Joel Campbell dejó al Team con el segundo fracaso en el semestre, pues ya había caído con Saprissa, también desde los once pasos, por el torneo de Copa.

“Ahora hay que ser autocríticos y saber a qué vamos a jugar, en realidad si ustedes ven, teníamos un buen manejo del balón, teníamos muchas ventajas, pero en realidad no nos sirve de nada porque no pasamos a la siguiente fase o no pasamos a la final, o no ganamos el torneo de Copa, o como lo quieran ver”, expresó.

Orlando Galo dice que ahora les toca ser muy autocríticos. (JOHN DURAN)

“Ahora queda mentalizarse en el torneo nacional, el próximo partido que es Grecia y mentalizarse que hay que quedar campeones sí o sí. Somos un equipo grande y se ha visto el cambio que ha tenido el Herediano, de años, de generación en generación, vamos cambiando, pero no es el marcador o el momento que queríamos, queríamos salir con la victoria”.