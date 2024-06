Orlando Galo dio fuerte mensaje tras convertirse en la figura del partido de la Selección

Orlando Galo se convirtió en la figura del partido de esta noche entre Costa Rica y San Cristóbal y Nieves, al anotar un doblete en el inicio de la eliminatoria mundialista dio un mensaje lleno de agradecimiento y de positivismo.

Orlando Galo anotó dos golazos. (John Duran)

Galo anotó los dos primeros goles, al minuto 38 y 48, con un cabezazo en la primera acción y un remate fuera del área en la segunda.

Galo fue artífice del triunfo, metió pata, organizó el juego y se convirtió en el faro para los más jóvenes, aunque él es un joven también.

LEA MÁS: Así tomaron en la Federación de Fútbol la noticia de Keylor Navas

Al volante le preguntaron si era una revancha iniciar así el proceso. Recordemos que Galo dio positivo en un control de dopaje y fue sancionado un año. Se perdió el mundial de Qatar.

“Revancha es un poco pero es más una bendición de Dios, todo el proceso que he vivido el año anterior me ayudó a madurar, las ganas de salir adelante y las personas que están allí, mi novia y su familia sufrieron mucho, mi familia, tuvimos días oscuros que no veíamos la luz pero la virgen y Dios ayudaron mucho y este grupo y el anterior me dieron la fuerza para salir adelante, “confesó Galo.

El volante del Team dijo que sabe que lo que viene nos fácil pero hay equipo para seguir sólidos.

“Vamos por la misma línea, no nos confiamos, a veces dicen que los equipos del Caribe son fáciles y no lo son. A recuperar y trabajar para el domingo”, añadió en declaraciones a canal 6.