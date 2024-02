Orlando Galo encontró en las burlas la motivación perfecta para crecer como persona y como jugador

Orlando Galo dejó el pasado en el pasado y lo que le diga la gente ya no lo desvela. (MAYELA LOPEZ)

Orlando Galo es hoy una persona y un futbolista muy diferente al que era hace un año y ocho meses cuando lo sancionaron por dar positivo en un control antidopaje, ya ve las cosas de otra perspectiva.

El volante del Herediano pudo demostrar tiempo después que lo ocurrido fue algo que se dio de manera accidental como la misma FIFA lo hizo ver en su resolución, sin embargo el castigo de un año no se lo pudo quitar.

Galo volvió a las canchas hace cinco meses, todavía en los estadios los aficionados rivales lo molestan y hasta uno que otro rival busca provocarlo gritándole cosas como “positivo” para hacerle recordar el momento tan duro que pasó, sin embargo ya no es algo que lo saque de sus casillas confesó.

“Me encanta que me griten eso, me da mucha motivación, FIFA dio una notificación, no fue mi culpa, no fue intencional, el partido pasado ante Santos tuve discusiones con un rival, le dije que no se lo deseaba ni a mi peor enemigo, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ahora soy diferente, trato de convencer al entrenador de la Selección y de Herediano que puedo salir adelante”

“Estoy dando la cara, soy una persona que dio positiva, que FIFA así lo dio a conocer, pero estoy acá demostrando la categoría de jugador que soy, soy muy capaz, sé que si no se hubiese dado eso estaría jugando fuera, pero bueno son situaciones de la vida, del destino, trabajo para estar en mi mejor versión”, comentó en zona mixta tras el partido ante Alajuelense.

Para Orlando el asunto ya está cerrado, fue enfático que si la gente cree que gritándole “positivo” lo va a sacar de sus casillas, más bien le está dando un motivo para que juegue mejor.

LEA MÁS: Orlando Galo realiza fuertes confesiones sobre el año que casi destroza su carrera futbolística

LEA MÁS: Orlando Galo nos contó la milagrosa historia de cómo su papá sobrevivió a seis infartos