Orlando Galo hace fuerte solicitud tras los gritos muy pasados que recibió ante Alajuelense

Orlando Galo agradeció a Joel Campbell por salir a respaldarlo tras los insultos en su contra. (JOHN DURAN)

Orlando Galo necesitó de mucha concentración en el primer juego de la semifinal de la Copa Centroamericana, pues además de estar metido en el juego ante Alajuelense, tuvo que ignorar cuando algunos aficionados rojinegros se metieron con él tras cumplir su sanción por dopaje. Le gritaban: “Positivo, positivo”.

Hubo un momento en que los insultos fueron muy evidentes, cuando hasta Joel Campbell le pidió a los fanáticos que estaban en esas que por favor dejaran de hacerlo.

Luego del partido, Galo lamentó que, a pesar de que cumplió su sanción y que logró demostrar que fue una situación accidental, en las gradas se siga dé esa actitud.

“En lo personal es muy incómodo, es algo que tendré que ir llevando, pero si nos ponemos a ver lo del racismo y esas cosas, un tema en el que la Unafut, Concacaf y todas esas partes están involucradas, creo que esto es parecido y lo podrían revisar.

“Nos fijamos mucho en el color de piel y esto no se trata de eso, porque todos recibimos racismo, los blancos, los morenos, los más morenos, pero ahora recibí un tema de racismo diferente”, comentó a La Teja sobre lo ocurrido.

Orlando agradeció de corazón a Joel y al técnico Andrés Carevic por el apoyo que le brindaron en el partido al ver la situación.

Orlando Galo sobre gritos que recibió de parte de aficionados alajuelenses

“Es muy importante ese respaldo, pues lo hizo Joel y además Carevic, ellos saben que se ve muy mal de parte de la afición, tal vez pueda ser entendible que me griten cosas, pero no es justo, las aficionados vienen a disfrutar a los estadios, más con el espectáculo que dimos y creo que con eso era suficiente, no vale insultar a un jugador o una persona, porque se olvidan que también lo somos.

“Hay personas que vienen a desahogarse a loa estadios, pero ese tipo de cantos o gritos que recibí no son nada justos, agradezco a las personas que me defendieron, habría que ver si ese tema lo ve Concacaf o Unafut para que puedan hacer algo, pues creo que es importante para ver”, explicó.

Galo sabe que es posible que en otro estadios, cuando vaya de visitante, estas cosas se sigan dando, pero él apela, además de la consciencia de la gente, a que las autoridades deportivas estén atentas para poner un alto a este tipo de acciones.