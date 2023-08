Orlando Galo regresó a los entrenamientos y vea cómo lo celebra el Herediano

El jugador del Club Sport Herediano Orlando Galo volvió a entrenar este miércoles con todos sus compañeros por primera vez, luego de la sanción por dopaje que le impuso el Comité Disciplinario de la FIFA.

El Herediano hizo un video con Galo, en el que lo acompañan en el viaje en automóvil de su casa al estadio y el propio jugador lo compartió en su historia de Instagram.

Orlando Galo y su regreso a los entrenamientos

“Mucha nostalgia, sentimientos encontrados, creo que fueron momentos muy difíciles que pasé, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de muchas personas cerca de mi familia, mi novia, toda las personas que me apoyaron para seguir teniendo el nivel que venía teniendo, creo que me ayudó mucho a tener calma, a tener paciencia y a seguir creyendo en Dios, que sus planes son perfectos y que me tomó para afrontar esa situación”, expresó Galo en el video.

“Era muy difícil y no cualquier persona la podía afrontar de la mejor manera como yo la afronté”.

Cada vez está más cerca el regreso de Orlando Galo. (Alonso Tenorio)

Galo fue sancionado por dopaje al dar positivo a clostebol en la gira a Corea del Sur que hizo la Selección Nacional en setiembre del 2022 y cumplirá la sanción el 19 de octubre del 2023. Sin embargo, ya puede entrenar.