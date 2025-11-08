Deportes

Orlando Galo sale de cambio con su club por una molestia y enciende las alarmas

Un jugador titular en la Selección sufrió una molestia con su equipo este viernes

Por Yenci Aguilar Arroyo

Uno de los jugadores titulares de la Selección Nacional se lesionó mientras disputaba un juego con su equipo y encendió las alarmas en la Tricolor, previo a los juegos contra Haití y Honduras, en el cierre de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

Se trata del volante Orlando Galo, quien jugó con su club, el Riga FC de la primera división de Letonia y tuvo que dejar el encuentro a los 31 minutos, en el partido ante el RFS.

Orlando Galo sufrió una molestia este viernes, previo a los juegos de la Selección Nacional ante Haití y Honduras. Instagram Orlando Galo. (Instagram Orlando Galo. /Instagram Orlando Galo.)

Orlando Galo y Anthony Contreras campeones

Galo entró de titular, mientras que su compañero, el también costarricense Anthony Contreras estuvo en la banca. El partido cerró con derrota 3-4 para el equipo de los ticos.

Contreras anotó el tercero de los goles para su club, que pese a la derrota se proclamó campeón del torneo local.

Yenci Aguilar Arroyo

