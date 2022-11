Orlando Galo viajará al Mundial Qatar 2022

A pesar de la sanción temporal que pesa sobre el defensor Orlando Galo por parte de FIFA mientras se investiga un resultado positivo por dopaje, el florense viajará al Mundial de Qatar 2022.

La posibilidad de jugar la Copa del Mundo se le negó, sin embargo al final le salió la oportunidad de viajar gracias a la empresa Arroz y Frijoles Don Pedro, que lo mandará a la Copa con los gastos pagos como aficionado.

El anuncio lo realizó el jugador junto al presidente del Herediano, Juan Carlos Retana.

Galo estará presente en el partido España Costa Rica del próximo miércoles.

Galo no pudo ser convocado al Mundial, sin embargo en el ambiente del fútbol se han solidarizado mucho con él, al considerar que su caso fue algo totalmente involuntario tras usar una crema para el acné que tenía una sustancia prohibida.

A sus 22 años, el florense hubiera jugado su primera Copa del Mundo, al menos conocerá ahora Qatar desde las gradas.

“Fue una sorpresa saber que voy al Mundial, no como futbolista pero como costarricense, a acompañar a mis compañeros desde las gradas. Quiero agradecer a don José Oller, a Dipo, a Jafet Soto y a Fuerza Herediana por apoyarme para ir a Qatar. Me alegré muchísimo, fue un momento especial para mí, cuando don José me llamo y me dijo que iba a Qatar. ¡No me lo creía y lloré de la emoción! Agradezco el apoyo que me da Arroz y Frijoles Don Pedro por cumplir este sueño”, mencionó Galo.