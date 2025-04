Orlando Moreira responde gran interrogante: ¿por qué en Herediano cambian a cada rato de técnico?

En Herediano responden a la eterna pregunta: ¿por qué cambian constantemente de técnico? Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Orlando Moreira, vicepresidente del Herediano, respondió por qué en el club florense cambian constantemente de entrenadores.

Previo al juego contra Liberia, el dirigente florense fue claro y afirmó que no se trata de maltratar a los entrenadores que han estado en el equipo, pero que las medidas que toman las hacen pensando en el bienestar del club.

“Creo que la diferencia es que si a nosotros no nos está sonando la cosa, lo hacemos. Los otros equipos tal vez lo piensan más. No se trata de maltratar, estamos muy agradecidos con Alexander (Vargas, antiguo entrenador), pero no era el rumbo hacia lo que queríamos.

LEA MÁS: Jafet Soto deberá pelear por el liderato y también por algo que aún debe el Herediano

“No es la primera ni será la última. En esta vuelta perdimos con Saprissa, con Alajuelense, empatamos con Cartaginés y Puntarenas. Cuando usted llega a jugar después de haber perdido un partido, puede que se repita el patrón y tenemos que cambiar eso”, manifestó.

(Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo buscan a un entrenador?, le preguntaron.

“De la misma manera que hemos buscado todo este tiempo y no se ha dado, algún día aparecerá el que es, el que continúe en su puesto y nosotros seremos los más felices, el tema es ganar”, comentó.