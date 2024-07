Orlando Sinclair contó cómo un compañero influyó para que no se cayera tras fallar gol cantado

Orlando Sinclair le dio el gol del gane a Saprissa en el último suspiro del partido (X Saprissa)

Orlando Sinclair llegó desde el banquillo para darle tres puntos muy importantes al Deportivo Saprissa en el Lito Pérez ante el Puntarenas FC en la tercera jornada del torneo de Apertura.

El delantero morado entró al juego al minuto 60′ del partido y aunque no tuvo sus mejores minutos y perdió balones claros, sobre todo una clarísima que tuvo antes del gol, al final del partido puso el 2 por 3 definitivo.

“Estoy muy agradecido con Dios, por la oportunidad de estar aquí, de abrir los ojos y tener este trabajo tan lindo. Se trata de eso, de estar ahí para que se den esas situaciones, gracias a Dios la pude concretar para darle los tres puntos al equipo”, explicó tras el partido a Tigo Sports.

Sinclair contó que David Guzmán y Kendall Waston fueron claves para el gol y no solo porque se dio tras una jugada entre los tres, sino por su rol de capitanes.

“Después de esa (el fallo), Kendall me fue a levantar y David me decía: ‘no agache la cabeza, siga, siga que le va a quedar otra’ y gracias a Dios así fue. Pero esto es así, el fútbol da revanchas y por dicha la revancha vino inmediatamente en este partido”.

El ariete también reveló uno de los secretos de Vladimir Quesada para aprovechar la dupla en ataque que hace junto con Waston, dos de los jugadores más altos del Saprissa.

“Siempre me dicen que me ponga al lado contrario de Kendall porque él me la pivotea a mí y ya hemos hecho varios goles así, nos entendemos muy bien y es un arma letal del equipo que siempre que la necesitamos la usamos muy bien”, concluyó.