Orlando Sinclair cuenta quiénes le han ayudado en Saprissa a afinar la puntería

Orlando Sinclair (izquierda) espera seguir anotando en las semifinales. (Jose Cordero)

Orlando Sinclair tuvo una noche magnífica en la goleada del Deportivo Saprissa contra el Municipal Grecia. Con su triplete demostró que va por el camino correcto y contó quiénes han sido las personas que lo han ayudado a mejorar.

“Me he tenido más confianza, desde que llegó el profe me ha dado más minutos y he respondido en la cancha, y gracias a Dios, ha sido con goles. Lo hablaba durante la semana, él (Vladimir Quesada) me puso a debutar, me conoce desde ligas menores y trato de retribuírselo en la cancha”, comentó.

Sinclair lleva seis goles en el torneo, la mitad de ellos los concretó el pasado sábado y con esto busca darle motivo de peso al entrenador para ponerlo en la titular en las semifinales.

Pero, previo a ese buen momento, confesó que en las mejengas anteriores no la estaba pasando bien.

“Claro que si, los delanteros vivimos de goles, en esta institución siempre hay esa exigencia. El ser delantero y no venir anotando claro que te genera un poco de presión y frustración, pero siempre he trabajado fuerte”, dijo.

Otro de los que ha contribuido para afinar la puntería es uno de los líderes del camerino, quien hasta ha sido su cómplice para que anote las que tenga frente al arco.

“Kendall Waston es uno de los que más me habla, los que más confianza me da y siempre me vive dando consejos, como en las pelotas paradas, me dice que me quedé cerca de él, que él jala marcas para que yo quede solo”, concluyó.

Sinclair agregó que por su historia, Saprissa siempre será favorito para las instancias finales y esta vez no será la excepción.