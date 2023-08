Osael Maroto asumirá este viernes la Fedefútbol y traería a una figura con él para puesto clave

Osael Maroto asumirá este viernes su cargo como presidente de la Fedefútbol. Foto: Cortesía (Arnoldo Robert)

Este viernes a partir de la 1:30 p.m, Osael Maroto será juramentado como nuevo presidente de la Federación Costarricense de Fútbol luego que se celebre su Asamblea General Ordinaria de 2023.

El presidente del Sporting FC será acompañado por un grupo de personas muy experimentadas en el mundo del fútbol, los presidentes de los cuatro equipos grandes, entre otros.

Para lo que es la secretaría general de la Fedefútbol, un puesto vital para el funcionamiento de la institución, se baraja un nombre también muy conocido en el balompié criollo y que ya ocupó ese cargo en dos administraciones: Rafael “Fello” Vargas.

La Teja habló con Vargas, quien actualmente se desempeña como alcalde de Goicoechea, pero que está muy próximo a acogerse a su pensión, por lo que nos confirmó que estaría dispuesto a volver a la Fede.

“Yo me acogeré a la pensión a finales de setiembre, dado que ya cumplí la cuota de años cumplidos y con el tema de la Federación, por supuesto, si yo me pensiono no podría quedarme en la casa sin hacer nada porque soy una persona muy activa”

“La Federación es un lugar en el que ya estuve, que me gustaría regresar y si me lo plantean por supuesto que yo lo consideraría seriamente para regresar a la secretaría general”, dijo.

Le consultamos de manera directa si Maroto ha conversado con él sobre el tema y reconoció que así es. Vargas es cercano al nuevo presi y hasta le dio su apoyo para llegar a la presidencia como representante de la liga de fútbol sala.

“Sí, sí se ha conversado sobre esa posibilidad, pero también Osael y en eso hay que ser muy claros, puede tener en el papel algunas otras opciones que pueda valorar, lo cual es normal y si él considera que yo lo puedo ayudar, pues yo lo haría con mucho gusto y si él considera que otra figura lo puede ayudar, yo igual lo entendería, él solo hecho que haya pensando en mí, para mí ya es un honor”, dijo.

Fello relevaría a Gustavo Araya, nombrado por Villalobos en el 2020 y quien no seguirá como secretario en la gestión de Maroto, según se sabe.

“El estatuto establece que el presidente es el que plantea el tema de la secretaría general al Comité Ejecutivo y será él, en el momento que considere oportuno que crea que deba llevarlo a la mesa para plantearlo y lo hará. Creo que podría llevarse el mes de setiembre para pensar quién asumirá en definitiva”, comentó.

Rafael Vargas podría regresar muy pronto a la Fedefútbol en la secretaría general. (Luis Navarro)

Vargas regresaría al puesto luego de ocupar este cargo en la gestión de Eduardo Li y una parte de la gestión de Rodolfo Villalobos hasta el 2017, de quien se separó por serias diferencias que hasta terminaron en los tribunales, sin que el asunto llegara a ser elevado a juicio por falta de elementos.

Sobre lo que será la gestión de Maroto afirma sentirse muy tranquilo de que se avecinan nuevos aires en el fútbol tico.

“Como presidente de la liga de fútbol sala confiamos plenamente en Osael y en todo el equipo que lleva que tiene gran experiencia y para mí es un equipo de lujo el que lo acompañará. Tenemos la fe puesta que va a enrumbar a la Fedefútbol a puertos seguros y mejores resultados tanto en la parte deportiva como administrativa.

“Osael es un empresario exitoso y lo demostró por muchos años que tuvo sus empresas operando en Costa Rica y en lo deportivo con un equipo que ha ido construyendo y ha puesto en lugares importantes en la tabla de clasificación”, cerró.

Todo los ríos desembocan en el nombre de Vargas para ser la mano derecha de Maroto en un puesto que es más que clave.