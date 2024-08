Osael Maroto confirma lo que todo el país esperaba sobre Gustavo Alfaro

Osael Maroto fue claro en decir que llevarán con calma el desenlace del futuro de Gustavo Alfaro. (Johan Rojas Ortega)

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, finalmente, confirmó que Paraguay les envió una oferta para contratar a Gustavo Alfaro y están analizando los pasos a seguir para decidir si aceptan o rechazan la propuesta.

El jerarca puntualizó que entre las conversaciones que ha tenido con Juan Cruz, agente de Lechuga, aún no se ha tocado la famosa clausula de recisión.

“Gustavo Alfaro sigue siendo el técnico de la Selección de Costa Rica y eso no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es que en días anteriores hemos tenido conversaciones con su agente, quien nos habló de una oferta puntual, pero fuera de eso, formalmente, no tenemos una posición definida, no nos ha llegado un documento en el que digan que quieran usar la clausula de recisión, de la que se ha hablado mucho”, comentó.

Aunque al principio no quería citar a la selección que envió la oferta, en otras respuestas terminó confirmando que se trata de Paraguay.

Tiempo

El jerarca dejó claro que a raíz de eso se tomarán su tiempo para definir los pasos a seguir y no se pondrán una fecha límite para no afectar ambas partes.

“No nos pusimos un tiempo límite, porque contractualmente, permite que mañana, pasado mañana o en un mes rescindir el contrato para ambas partes, pedirle una fecha puntual sería ir en contra del acuerdo y eso no lo vamos a hacer.

“Lo que sí hemos hablado es hasta dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, porque ofertas para un Gustavo Alfaro, que tiene amplia experiencia, le llegarán todo el tiempo. Después de la Copa América varias selecciones se quedaron sin entrenador, la nuestra hizo un gran papel, cinco jugadores salieron de sus clubes, después de ese resultado hasta podemos vender al entrenador porque existe la posibilidad”, explicó.

Maroto agregó que Gustavo Alfaro y sus ayudantes mantengan su profesionalismo durante las conversaciones con el agente.

“Esperamos que Gustavo Alfaro siga siendo tan profesional como lo está haciendo, porque sabiendo que tiene una oferta y ha tenido otras en el pasado, ya estamos planificando los partidos ante Guadalupe, sabemos las listas de jugadores, los hoteles que nos quedaremos, seguimos operando igual”, indicó.