Osael Maroto defiende a uno de los personajes más cuestionados del arbitraje tico

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol defendió a Jeffrey Solís, uno de los personajes más cuestionados del arbitraje. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Osael Maroto salió al paso de las críticas acerca de la labor de Jeffrey Solís, como coordinador de la Dirección de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol, y lo defendió.

El presidente de la Fedefútbol respaldó el trabajo del exárbitro, este lunes, durante la presentación del chileno Enrique Osses, como presidente de la Comisión de Arbitraje.

A Osses le consultaron si la continuidad de Solís era un hecho y él dijo que tendrá que hacer un análisis no solo de él, sino de los demás integrantes de la comisión.

De inmediato, Maroto tomó el micrófono y expresó:

“Yo creo que personalizarlo no es lo correcto. Al final del día es un grupo de trabajo, y Jeffrey es parte de ese grupo. Ahora, con el liderazgo de Enrique, pues, él tendrá que ver si ese grupo es lo que más le conviene o no le conviene a la comisión y al fútbol de Costa Rica.

“Pero personalizar el trabajo de alguien que es parte de él y que la gente, eventualmente, solo ve un resultado en una cancha, creo que es un poco injusto, porque hay un montón de cosas que no se ven por detrás, hay un montón de horas, hay un montón de esfuerzos, hay un montón de sacrificios que se hacen. Así que, tal vez, no personalizarlo, a mí me gustaría ver siempre el tema como algo integral y hablar de la comisión de arbitraje”, mencionó.