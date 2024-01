Osael Maroto, presidente de la Fedefutbol, aprovechó entrevista para mandar un filazo

Osael Maroto, presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, le tiró, sin dar nombres, a algunos periodistas deportivos.

Maroto estuvo este jueves como invitado en el programa 120 minutos de radio Monumental y criticó la actitud de algunos periodistas que han visto con malos ojos el partido de fogueo de este viernes entre Costa Rica y El Salvador y le han dicho a la afición que no vayan al partido.

A Maroto le preguntaron si el partido contra El Salvador dejará pérdidas y quién cubrirá los gastos.

“La Federación cubre los gastos de traslado, alimentación y hospedaje, deja ganancias deportivas, me gustaría verlo así. Con el estadio Nacional, con el Icoder, llegamos a una buena negociación, ellos quieren que haya más fútbol en el estadio y eso ayuda a bajar los costos, pero nunca digan ustedes que no vayan, a la afición, es una falta de respeto”, comenzó diciendo.

Expresó que es un partido de fogueo y que siempre son importantes.

“Más allá de que me guste o no (la convocatoria), el técnico quiere ver algo, quiere ver a los jugadores y me parece una falta de respeto decir que es una buena selección o una mala selección”, añadió.

Dijo que él no es de agarrar un teléfono y manifestar su disgusto, sin embargo, pidió con respeto valorar más el trabajo que se está haciendo.