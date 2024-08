Osael Maroto reveló qué le dijo Gustavo Alfaro para renunciar a la Selección de Costa Rica

Osael Maroto contó los motivos que le dio Gustavo Alfaro para dejar la Selección de Costa Rica. (Lilly Arce Robles.)

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, apareció en conferencia de prensa para hablar sobre la renuncia de Gustavo Alfaro como técnico de la Selección de Costa Rica.

La cabeza de la Fedefútbol comentó los motivos que le dio el argentino para marcharse. El jerarca rechazó en todo momento reconocer que se fue por irse a dirigir a otra selección.

Maroto afirmó que la renuncia de Alfaro se da por razones personales y que lo que él entiende es que se irá para la casa, ya lo que haga luego es otra cosa.

“La federación no tiene reparo en reconocer el trabajo que tuvo, hizo un cambio generacional importante, un buen trabajo, es una lástima que nos dejó y ahora él verá qué hace, ya luego para el tiempo de las verdades si tenía o no razón, la prensa, si se irá a la casa, a Paraguay, a Brasil o no, ya veremos qué sucede”, comentó.

Osael indicó que tuvo una gran relación con Alfaro y que a pesar de todo le queda una gran imagen de él como profesional, además del mensaje que le dio sobre el futuro de Costa Rica.

“Las razones son temas personales, que tomó una decisión que consideró lo mejor y listo, hablando con él me dijo que acá encontró muchas personas que trabajan, que querían crecer, que tienen mucho talento, que siguiéramos adelante con el proyecto, que está seguro que tenemos mucho para crecer”.

Sobre qué pasará, explicó que estos días se tomarán dos o tres días para revisar opciones, posibilidades y pensar en los próximos pasos. El lunes habrá reunión del Comité Ejecutivo y allí esperan ya tener un panorama más claro del camino a seguir.

Sobre la cláusula de rescisión afirmó que espera que se cancele en los próximos días, que es una gestión que harán del lado de Alfaro y se negó a decir si el pago viene de alguna otra federación.