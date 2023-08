Osael Maroto y sus primeros compromisos para devolver la credibilidad en la Fedefútbol

Osael Maroto es el nuevo presidente de la Fedefútbol por los próximos cuatro años. (Rafael Pacheco Granados)

Este viernes se inició una nueva era en el fútbol costarricense, pues mientras, por un lado, Rodolfo Villalobos abandonaba las instalaciones de la Fedefútbol, el nuevo presidente, Osael Maroto se sentó a atender lo que fue su primera conferencia de prensa en el puesto.

El próximo viernes comenzarán oficialmente sus funciones, pero el nuevo jerarca y su Comité Ejecutivo quedaron electos, formalmente, este 25 de agosto y las preguntas para él sobraban, así como habrá muchas más en las próximas semanas.

Del desastre y la poca querida gestión de Rodolfo muy pocos quieren acordarse, sino más bien enfocarse, justamente, en cómo Maroto y su grupo recuperarán la credibilidad y gusto de la gente por las selecciones nacionales.

Si Osael tiene el mismo éxito para conquistar a la gente, como lo hizo con la dirigencia del fútbol que lo eligió de forma unánime, va bien. Para los dirigentes, Maroto trae ideas que pueden darle un vuelco al fútbol tico, cosa que está por verse. ¿Qué tiene que logró encantarlos? Le consultamos directamente.

Osael Maroto explica en cuánto podrían verse cambios en la Fedefútbol

“Esa pregunta es como para mi mamá, para que ella se la conteste. No sabría decirte qué es, pero otra vez, no es Osael Maroto, no es Leonardo Vargas, no es Sergio Hidalgo, es un grupo de trabajo y esto no solo recae en el Comité Ejecutivo. Esto tiene que permear a toda la organización del fútbol, porque al final del día si queremos que esto sea una industria, todos tenemos que poner de nuestra parte.

“Eso es lo que vamos a trabajar, seguir consolidando el grupo, tratar de consolidar la Federación, las ligas, porque todos tienen necesidades diferentes. El fútbol playa tiene una necesidad, el fútbol femenino tiene otra y así.

“Todos tenemos necesidades diferentes, pero yo creo que el secreto es que la Asamblea se unió por primera vez para tener una sola papeleta. Eso a mí me da una esperanza de que va a ser más fácil el camino. Tengo esa idea o esa imagen de que va a ser más fácil con la Asamblea unida”, explicó el nuevo jerarca federativo.

Este es el grupo que acompañará a Osael Maroto a dirigir la Fedefútbol. (Rafael Pacheco Granados)

Maroto se mostró comedido, pero muy seguro en cada una de las respuestas que brindó, es alguien que sabe expresarse con facilidad y que se capea los prematuros halagos o el profundizar en temas poco estudiados.

Pedidos

Uno de los puntos que la afición quiere ver en Maroto es ejecución, toma de decisiones y la primera gran apuesta será la elección de los entrenadores de las selecciones masculinas y femeninas. En ese aspecto, afirma que espera que para setiembre ya los varones tengan técnico.

“Más que una gran tarea son varias cosas y vamos a trabajar en varios frentes, en lo deportivo, en lo administrativo, en lo financiero y en lo estratégico. Hay cosas que nos ocupan de entrada como el tema del técnico de la Selección Mayor Masculina y el entrenador de la Selección Mayor Femenina, pero son varios temas. No podría simplificarlo en uno, dos o tres.

“El señor Claudio Vivas tiene la responsabilidad de traernos a la mesa esos perfiles, esos currículos. La fe es que queremos que esté para el 1° de setiembre. No sé qué tan fácil o qué tan difícil va a ser, pero sí tenemos una necesidad, porque con don Claudio fuimos muy claros y él también fue muy claro con nosotros. Él será interino por estos dos partidos que tenemos para setiembre y para octubre ya deberíamos de tener a la persona en el puesto”, explicó Maroto.

Osael Maroto tuvo su primer careo con la prensa este viernes. (Rafael Pacheco Granados)

El fútbol nacional marca una nueva era con una persona que, en el papel, luce limpio y transparente con promesas de cambio para devolver la credibilidad a una institución que está urgida de ello.