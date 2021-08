Óscar Duarte: "Lo más difícil es estar fuera y ver a los compañeros jugar"

Óscar Duarte regresó a la Sele, después de superar una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por alrededor de ocho meses. Foto: Fedefútbol Oscar Duarte regresó a la Sele, después de superar una lesión que lo tuvo fuera de las canchas por alrededor de ocho meses. Foto: Fedefutbol (RCM/leCR)

Tras casi ocho meses de estar fuera de las canchas, el defensor Óscar Duarte está de vuelta y su regreso a los terrenos de juego se daría con la Sele en los amistosos ante España el sábado 11 de noviembre a las 2:30 p. m. (hora tica) en el estadio La Rosaleda y contra Hungría el próximo martes a la 1:15 p. m. en el estadio Groupama Arena en Budapest.

Duarte sufrió una ruptura de ligamento en la rodilla izquierda, al minuto 92 de un juego por la Liga española, en que su equipo Espanyol empató (1-1) ante el Eibar, el pasado 18 de marzo.

El defensor se perdió la última etapa de la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y ahora deberá recuperar terreno para demostrarle a l seleccionador nacional, Óscar Ramírez, que recuperó su nivel.

"Un día en la noche estuve revisando el correo y vi la convocatoria que le mandaron al equipo y eso me llenó de mucha felicidad. Lo más difícil es estar fuera y ver a los compañeros jugar y disfrutar”, comentó el defensor en una entrevista al sitio web oficial de la Fedefútbol.



"E stoy muy contento de volver a la selección, era algo que quería. Estoy deseando jugar, pero ya es decisión de Óscar (Ramírez) tomar la decisión”, dijo el jugador.



Aunque esta temporada no ha podido debutar en el fútbol español, Óscar intentará ante los españoles y húngaros recuperar el tiempo perdido.

“Nos va a exigir y nos va a dar un parámetro de cómo estamos y qué tenemos que mejorar para el Mundial”, indicó el defensor para referirse a los rivales de la Sele en los amistosos.



Celebró a la distancia.

Acostumbrado a ser parte del grupo y deseando estar en la cancha, Duarte tuvo que vivir de lejos la clasificación de la Tricolor a la Copa del Mundo.

"Era un poco extraño y diferente para mí. Viví los partidos como un aficionado más y me tocó verlos en la casa. Aquí (en España) eran las tres o cuatro de la mañana y me levantaba con mi esposa para ver los partidos”, contó Duarte.



"Me dio mucha alegría cuando mis compañeros me mandaron un video, eso me ayudó mucho porque sé que aparte de ser grandes jugadores son grandes personas. Siempre voy a estar muy agradecido con ellos por el apoyo que me brindaron en todo el tiempo que estuve fuera”, agregó el defensor.