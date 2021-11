Óscar Duarte: “No es momento para buscar peros, hay que ayudarnos entre todos”

El defensa central de la selección nacional Óscar Duarte aseguró durante la conferencia de prensa de este jueves que ir al mundial es bueno para todos y que hay de dejar de buscar cosas negativas a la selección.

Foto: Rafael Pacheco

Así reaccionó cuando le preguntaron qué cosas diferentes puede hacer la Sele para cambiar el rumbo ante Canadá.

“Es que mientras tengamos opciones vamos a luchar ,tal vez no hemos obtenido los puntos o no hemos ganado pero vamos a luchar y en esto debemos ver desde otro punto de vista las cosas, nos sirve a todos (ir al mundial) y en este momento no hay que tratar de buscar peros. Hay que ayudarnos entre todos”, dijo.