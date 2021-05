“Sí he tenido, pero vieras que no. Creo que no vuelvo, no quiero sufrir, porque he descubierto esto de la finca, esto de la parte comercial, levantarme a la hora que me da la gana. Siento que no puedo volver, ir a encerrarme a un cuarto a ver partidos y en la noche planificar, no me veo haciendo eso otra vez”, reconoció Machillo.