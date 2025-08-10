Deportes

Óscar Ramírez calienta el clásico provincial: “En los últimos partidos ha habido cositas ahí”

Alajuelense enfrentará a Herediano este domingo, a las 5 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto

Por Yenci Aguilar Arroyo
Recopa 2025,entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano
El juego entre Alajuelense y Herediano será a las 5 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, aseguró que en los últimos duelos ante Herediano “han habido cositas” y cree que verá lo peligroso que será el Team, ahora dirigido de nuevo por Jafet Soto, hasta el domingo por la tarde.

Los rojinegros serán locales ante el bicampeón nacional, en el clásico provincial, programado para las 5 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Estos partidos son muy especiales. Siempre la parte táctica creo que es importante, pero siento yo que el deseo, las ganas de querer ganar tienen su importancia, la parte emotiva no es medible.

”Generalmente, en los últimos partidos ha habido roces, cositas ahí. Va a ser un partido importante por lo que significa que es un rival directo y porque estamos arrancando", afirmó.

Herediano llega golpeado, por la goleada que le propinó el Diriangén de Nicaragua en la Copa Centroamericana, y para este partido “estrenará” técnico.

“Bueno, tal vez la guía que tenemos es la reciente, con Jafet Soto, pero también abiertos a cualquier sorpresa.

“Creo que tengo entendido que hay varios lesionados y por ahí estamos buscando alternativas, planteamientos o alguna situación, pero veremos. Creo que eso se verá en la cancha”, agregó.

03 de agosto del 2025. Estadio Alejandro Morera Soto. 18:00 hrs. Jornada 2 del Torneo de Apertura 2025 del Campeonato Nacional de fútbol de Primera División. La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) enfrenta como local al Guadalupe F.C. En la foto: Ambiente previo al juego, directores técnicos Oscar Ramírez y Fernando Palomeque, acciones del juego. Foto: Albert Marín.
El Machillo se reencontará con Jafet Soto. Albert Marín. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Arranque difícil

Alajuelense comenzó el torneo de Apertura con el pie derecho: viene de derrotar a Sporting y Guadalupe. Por la Copa Centroamericana, cayó ante Plaza Amador de Panamá, pero se recuperó ante el Managua de Nicaragua.

“Estos partidos son importantes, nos tocan temprano en el calendario. Ahora con la reducción de equipos habrá más partidos seguidos de este tipo y arrancamos con uno de los rivales directos y necesitamos puntuar en nuestro estadio.

“Yo tenía contemplado un arranque difícil por el tema de complementar muchachos jóvenes con grandes y también los que están ahí que vienen llegando al club”, afirmó.

El Machillo también habló de la situación de Joel Campbell, quien sufrió una lesión muscular grado 1 en la zona isquiotibial de su pierna izquierda.

“Joel amerita una o dos semanas, que fue lo que se le diagnosticó. Fue algo leve y es una buena noticia”, dijo.

03 de agosto del 2025. Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela. 18:00 hrs. Jornada # 2 del Torneo de Apertura 2025 del Campeonato Nacional de Futbol de Primer División. La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) enfrenta como local al Guadalupe F.C. En la foto: Ambiente previo al juego, técnicos de ambos equipos: Oscar Ramírez y Fernando Palomeque además de acciones durante el juego. Foto: Albert Marín.
Joel Campbell (12) se perderá el partido por lesión. Albert Marín. (Albert Marin/LDA vs Guadalupe FC.)
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

