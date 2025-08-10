Óscar Ramírez calienta el clásico provincial: “En los últimos partidos ha habido cositas ahí”

El juego entre Alajuelense y Herediano será a las 5 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, aseguró que en los últimos duelos ante Herediano “han habido cositas” y cree que verá lo peligroso que será el Team, ahora dirigido de nuevo por Jafet Soto, hasta el domingo por la tarde.

Los rojinegros serán locales ante el bicampeón nacional, en el clásico provincial, programado para las 5 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Estos partidos son muy especiales. Siempre la parte táctica creo que es importante, pero siento yo que el deseo, las ganas de querer ganar tienen su importancia, la parte emotiva no es medible.

LEA MÁS: Alajuelense reveló de qué se trata la lesión sufrida por Joel Campbell

”Generalmente, en los últimos partidos ha habido roces, cositas ahí. Va a ser un partido importante por lo que significa que es un rival directo y porque estamos arrancando", afirmó.

Herediano llega golpeado, por la goleada que le propinó el Diriangén de Nicaragua en la Copa Centroamericana, y para este partido “estrenará” técnico.

“Bueno, tal vez la guía que tenemos es la reciente, con Jafet Soto, pero también abiertos a cualquier sorpresa.

“Creo que tengo entendido que hay varios lesionados y por ahí estamos buscando alternativas, planteamientos o alguna situación, pero veremos. Creo que eso se verá en la cancha”, agregó.

LEA MÁS: Jafet Soto le sacó pecho a Alajuelense con una cifra equivocada

El Machillo se reencontará con Jafet Soto. Albert Marín. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Arranque difícil

Alajuelense comenzó el torneo de Apertura con el pie derecho: viene de derrotar a Sporting y Guadalupe. Por la Copa Centroamericana, cayó ante Plaza Amador de Panamá, pero se recuperó ante el Managua de Nicaragua.

“Estos partidos son importantes, nos tocan temprano en el calendario. Ahora con la reducción de equipos habrá más partidos seguidos de este tipo y arrancamos con uno de los rivales directos y necesitamos puntuar en nuestro estadio.

LEA MÁS: Machillo Ramírez reveló por qué Alajuelense no se ve cómo lo piden muchos al arranque

“Yo tenía contemplado un arranque difícil por el tema de complementar muchachos jóvenes con grandes y también los que están ahí que vienen llegando al club”, afirmó.

El Machillo también habló de la situación de Joel Campbell, quien sufrió una lesión muscular grado 1 en la zona isquiotibial de su pierna izquierda.

“Joel amerita una o dos semanas, que fue lo que se le diagnosticó. Fue algo leve y es una buena noticia”, dijo.

LEA MÁS: ¿Qué sucede con Celso Borges que ya no juega partidos completos en Alajuelense?