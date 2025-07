Óscar Ramírez reveló el terrible motivo por el que dejó la Selección Nacional

Óscar Ramírez confesó el verdadero motivo por el que dejó la Selección Nacional. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, habló de temas muy personales y reveló que una de las razones por las que se alejó del fútbol por tanto tiempo, fue porque su familia recibió amenazas de muerte, mientras dirigía a la Selección Nacional.

El entrenador manudo conversó este jueves con “120 minutos” y habló sobre su regreso a la Liga y lo mal que la pasó cuando dirigió a la Tricolor.

“Cuando me fui de Alajuela, yo no dije por qué lo hice, hubiera sido difícil para mucha gente. Igual en la Selección, cuando te amenazan a la familia, lo mejor es no decir nada. No opinar”, expresó.

Abierto a más ofertas

Alajuelense fue de los clubes que menos contrataciones hizo para el Apertura 2025, sin embargo, no le cierran la puerta a nuevos fichajes, como lo confirma el Machillo.

- ¿Ya usted cerró la planilla o quiere algo más? Le consultaron al técnico en el programa 120 minutos.

“Estamos abiertos todavía”; destacó sin revelar qué tipo de perfil de jugador necesita.

Ramírez confirmó que el central canadiense Manjrekar James está en análisis. Al jugador le quedan seis meses de contrato y el torneo pasado estuvo en el Santos de Guápiles, en condición de préstamo.

“Bueno, ese es uno de los muchachos y valoro muchas cosas; el tema futbolístico, el tema grupal. Además, tengo a Deylan Aguilar, quien fue uno de los mejores en Brasil.

“Quiero verlo también, ver su crecimiento. Ya traigo mi modelo, porque me interesa el jugador inteligente, que se adapte, que interprete lo que se quiere”, destacó.

