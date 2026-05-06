Óscar Ramírez se fue con una preocupación y se la hizo saber a una leyenda de Alajuelense

Óscar Ramírez se fue de Alajuelense con una preocupación y así se lo hizo saber a uno de sus grandes amigos.

El exmediocampista Álvaro Solano fue el invitado de este martes al programa “Rojinegro querido”, un espacio dedicado a la afición liguista y, durante los primeros minutos del espacio, le agradeció a su amigo y contó que el Macho dejó la institución rojinegra con una espinita.

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Álvaro Solano, figura de Alajuelense reveló que Óscar Ramírez dejó el club con una gran preocupación. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Las declaraciones de Álvaro Solano

“Quiero darle un agradecimiento sincero a mi amigo Óscar; por Óscar estoy en el CAR, fue él quien me recomendó; precisamente le dejé un audio y él me respondió entrando ahorita al programa. La invitación es la misma, que tenemos un reto por delante, mejorar a los muchachos en el CAR.

Óscar Ramírez Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Que él se va a dar una vueltita por ahí y a ponerle mucho, porque hay que mejorar y él sabe de la importancia del CAR. Nos duele muchísimo su partida; hay aspectos, valores, de familia, de conveniencia para las dos partes y perdemos un gran elemento, pero vamos hacia adelante; el club siempre ha tenido buen criterio, es un club que tiene mucha firmeza y vamos hacia adelante”, dijo el exjugador.