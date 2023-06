Óscar Ramírez señala lo que necesita el jugador de Alajuelense para hacerse más fuerte

Óscar Ramírez ganó cinco campeones a cargo de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Uno de los técnicos más ganadores de la historia de Alajuelense es Óscar “Machillo” Ramírez, quien con su fórmula logró ganar cinco campeonatos y sacar buenas cosas a jugadores que no eran considerados superestrellas o de más alto perfil.

El Machillo se presentó en el programa Armemos Quilombo, transmitido por TD Más, y destacó los requisitos que debería tener el jugador rojinegro para saberse manejar con todo lo que tiene en contra.

“Alajuela es complejo, si no hacés fuerte al grupo, porque los años que yo estuve del 83 al 93 (como jugador) estuve en la buenas y en las malas y, más o menos, conocía el entorno.

“Alajuela es difícil por el entorno, el jugador tiene que ser muy capaz de saberse manejar. La prensa, que no es un ataque a ellos, solo que tal vez si Saprissa es campeón pueden vender más y hacer más cosas, entonces los favorecen”, comentó.

Ramírez recordó que los títulos de la prensa a pesar que ganaban siempre iban en función de tirarlos para abajo, a diferencia de otros casos. Esto fueron parte de las apreciaciones de Ramírez en la amena charla que tuvo con uno de sus exjugadores como Pablo Gabas y otro argentino, Diego País.

Para el Machillo es vital que los manudos no permitan que lo que se dice hacia afuera de ellos no les permeé el ánimo ni les afecte de manera alguna.

“Yo les decía a ellos, vean podemos ir de primeros que no nos van a dar valor; por ejemplo, ponían el líder no convence, no se ve bien y empiezan a disminuirte. Siempre un tema así y mi fortaleza fue hacerlos creer el enojo, ellos siempre estaban enojados porque buscaban bajonearlos.

“Tal vez Saprissa o los otros que iban de quintos y ya ganando partidos decían, “Despertó tal, hizo lo otro y así”, por eso el jugador de Alajuela tiene que estar preparado para estar en primer lugar y, a la vez, estar en una racha para poder salirse y ahí es el camerino que tiene que estar fuerte, que nada se le meta o dejárselo ahí”, comentó.