Óscar Ramírez tiene un antecedente que llama la atención antes del clásico contra Saprissa

Óscar Ramírez volverá a verse las caras con su excompañero Hernán Medford, a quien no le ha podido ganar un clásico desde que regresó al primer equipo de Alajuelense.

El técnico atendió a los medios, previo al juego contra los morados, que será el domingo a las 4 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa, y dijo que no vio el clásico pasado, sino que se ha concentrado en ver los juegos más recientes del cuadro morado, como forma de prepararse para este duelo.

“No lo he visto (el clásico anterior), me he dedicado a lo reciente, a los partidos más recientes de Saprissa, hay muchas jornadas, que cambia el escenario, es más lo presente, ver cómo estamos los dos equipos y tomar decisiones.

Rónald Matarrita es baja para el juego contra Saprissa. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“(Hernán) Nos ganó allá, con polémica, no sé si hubo un penal, me ganó esa y empatamos 1-1. Son momentos, con Hernán siempre está el respeto, sabiendo la trayectoria de él y ahora nos toca un partido diferente, nuevo y ya lo pasado está ahí y lo que vale es lo del próximo domingo”, comentó.

Importante baja

Alajuela no tendrá a un jugador clave para este partido y otra de sus figuras está en duda en este momento.

“Celso está ahí en rehabilitación, está evolucionando bien y todavía tenemos viernes y sábado para evaluarlo y considerar si nos puede acompañar,” comentó.

El juego entre Saprissa y Alajuelense será el domingo, a las 4 p.m. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El jueves por la noche, el defensor Rónald Matarrita dejó el juego al minuto 32 a causa de una lesión. Sobre su condición, Ramírez dijo que quedan pendientes algunos análisis.

“Ahora el doctor lo va a evaluar más a fondo para ver qué pasó. Pareciera que es un poco los ligamentos, que se estiraron, pero todavía no está claro el tema. Tal vez por la proximidad lo veo difícil. Una lesión así de ligamentos no creo que en dos días esté para ir”, comentó.

En este momento, Los Leones están en el cuarto lugar de la tabla, con 22 puntos; La S es líder, con 24 unidades, y para el Macho una victoria en la Cueva es una oportunidad para acercarse al liderato.

“Dado el estado de la tabla hay que ver cómo planteamos este partido, buscando ganarlo y sabiendo que vamos a ir al Saprissa, a una cancha de buenas condiciones. No sé cuántas jornadas lleva Saprissa de ser líder y trataremos de ver de qué manera podemos traer esos puntos para meternos de lleno en la pelea y a como pinta esto, va a ser muy cerrado y muy complejo”, añadió.

Óscar Ramírez y Hernán Medford se volverán a ver las caras este domingo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Han pasado tres clásicos y la Liga no gana. ¿Cree que es el momento de una nueva victoria?

“Esas rachas hay que cortarlas rápido porque se pueden acrecentar y creo que Saprissa tenía 12 o no sé cuántos clásicos (11 en total) sin ganar en el Morera Soto. Hay que cortarla lo más rápido posible, y ojalá podamos lograrlo el domingo, por todo lo que significa”, comentó.