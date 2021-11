Otra bronca en la Asamblea: María Vita Monge y Erick Rodríguez se dicen de todo

La diputada socialcristiana María Vita Monge le dijo este jueves a su compañero de parlamento Erick Rodríguez Steller alcohólico y misógino, en respuesta a una imagen compartida por el diputado independiente.

El nuevo pleito en la asamblea involucra a María Vita Monte y a Erick Rodríguez.

“Don Erick, entiendo su problema de alcoholismo, pero una persona misógina, como usted, con los comentarios que usted se ha dejado hacer... No sé qué causó tanta reacción en los medios, él toma una publicación de elmundo.cr, le pone una imagen y eso es misógino y violencia política. (...) Lo que usted hace es de un hombre, no, no, usted es muy poco hombre, qué pena que ponga tan mal a las mujeres de este plenario”, dijo Monge en plenario, en declaraciones que publica La Nación.

María Vita dijo el miércoles en un discurso que difícilmente el próximo presidente de la República tenga el nivel de Carlos Alvarado. Esas palabras fueron reproducidas por varios medios y Rodríguez compartió, con un tono burlista, en redes sociales parte de esas publicaciones. Eso provocó el enojo y el reclamo de Monge.

“Sé los estragos que puede causar el alcoholismo en una persona, por eso he aguantado los comentarios que públicamente y por Facebook ha hecho el compañero Rodríguez de mi persona”, expresó Monge.

Rodríguez no se quedó callado y cuestionó que si hubiera sido él quien diga esas cosas a una mujer se hubiera hecho un alboroto.

“Yo no hice ningún montaje, repliqué lo que publicaron El Observador, La República y una página que se llama ‘Usted no es mi presidente’. (...) Eso se dijo aquí, como pública fue la gritada que me pegaron a mí y por caballerosidad me quedé callado. ¿Qué pasa si uno hace lo mismo y yo trato de poca mujer a alguien aquí? Eso no es machismo”, dijo.

A lo que Monge respondió luego en Twitter.

“NO MIENTA, Erick Rodríguez Steller. Usted publicó esto, publicaciones en las que se me tacha de chupa medias e insinúa que estoy drogada. En una democracia tenemos derecho a disentir, don Erick, pero no bajo esta misoginia y falta de respeto” escribió la socialcristiana en la red la pajarito azul.