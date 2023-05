¡Otra vez! Reconocida página de memes agarra de piñata a Alajuelense

Ese partido Alajuelense lo ganó 4-0, pero se vieron mal en esa jugada. (Rafael Pacheco Granados)

El fútbol nacional una vez más es tendencia en redes sociales, pero no por una genialidad, sino por una pifia de un jugador de Liga Deportiva Alajuelense en el área y como era de esperarse, a los manudos los tiene peor que una piñata en un kínder, bien sonados.

La publicación fue hecha por la cuenta de Twitter Out Of Context Football, la cual tiene más de tres millones de seguidores de todo el mundo. Esta cuenta no es la primera vez que hacen leña al campeonato nacional y uno de sus clientes frecuentes son los manudos.

La jugada en discordia fue en el partido de los rojinegros ante el Guadalupe Fútbol Club de la primera vuelta, jugado el 3 de marzo, en un contraataque de los locales Freddy Góndola se llevó la bola por el costado derecho al minuto 85, remató al arco, el portero la tapó pero la soltó, le quedó servida a Ángel Tejeda para fusilar de zurda, pero no la afinó bien y pifió.

Para echarle más sal a la herida, le quedó a Creichel Pérez, hizo un amague, tiró y la pegó en el palo, al final los defensas guadalupanos la despejaron. Al final los manudos ganaron el partido 4-0.

Al momento de publicar esta nota, el video tenía más de un millón de visualizaciones, 461 retweets, más de seis mil me gusta y un montón de comentarios tirándole a La Liga por la falta de definición.