Otro equipo costarricense pierde su licencia para participar en el torneo de Apertura 2026

Otro equipo del fútbol costarricense pierde su licencia para participar en el torneo de Apertura 2026.

Este jueves, el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que un club de la Liga de Ascenso perdió su licencia de manera temporal.

Se trata de la Asociación Deportiva Cariari Pococí.

Cariari Pococí, equipo de la segunda división perdió su licencia para competir en el torneo nacional. Foto: Facebook Cariari Pococí. ( Foto: Facebook Cariari Pococí./Foto: Facebook Cariari Pococí.)

Las razones

En un comunicado, la Fedefútbol informó, por qué el equipo limonense no podrá seguir compitiendo en el torneo nacional.

“La suspensión responde al incumplimiento del pago de una multa por presentación extemporánea de documentación solicitada por el Comité de Licencias en el plazo otorgado al club.

“La suspensión permanecerá vigente hasta que el efectivo pago de la multa sea conocido por este Comité en su siguiente sesión ordinaria”.