Otro exjugador de Saprissa afirma que Jeaustin Campos no lo habría dejado llegar a Europa

David Ramírez afirmó que un gerente deportivo del Saprissa no lo dejó firmar con un club de Portugal.

Un exdelantero del Saprissa afirmó que un antiguo gerente deportivo del club le negó la posibilidad de hacer carrera en Europa, porque según él lo necesitaba para que siguiera jugando con el Monstruo.

Las declaraciones las dio el jugador de Santa Ana David Ramírez, en el programa “A fondo con”, del canal FUTV este viernes. El exjugador saprissista contó que antes de llegar al Moreirense F.C., club en el que estuvo un año le apareció la opción de vincularse al Vitória Setúbal de Portugal y que todo estaba listo para cruzar el charco, pero el dirigente no lo permitió.

“Antes de irme con el Moreirense me apareció una oportunidad en el Vitória Setúbal. Vinieron al país a firmarme, prácticamente, estuve con el gerente deportivo en el hotel, ya estaba todo listo y de hecho, a mí me avisaron un jueves que me iba el domingo, firmaba el fin de semana y me iba firmado por un contrato bueno, de 3 años.

“Y al último momento se cayó, un gerente deportivo (Campos) decidió que debía quedarme, era el gerente deportivo y el entrenador (de Saprissa) y dijo ‘él no se va, no está a la venta y se queda porque lo ocupo para jugar el torneo de Concachampions’, en aquel momento y punto, no se va. Esa fue otra oportunidad que tuve y no se pudo dar”, declaró.

Ramírez dijo que al inicio no entendió la decisión de Campos y luego su agente, Joaquim Batica se quedó con la espinita de Portugal y le buscó la opción de ir al Moreirense.

Hace un tiempo, el exvolante del Saprissa Christian Bolaños aseguró que tuvo una oferta para vincularse al Liverpool de Inglaterra, pero Campos le habría negado el chance de irse a la Premier League.